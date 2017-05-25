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Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Yücel talebi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in salıverilmesini talep etti.

25.05.2017 - 21:32
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Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Yücel talebi

NATO zirvesinin düzenlendiği Brüksel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Almanya Başbakanı Merkel'in talepleri oldu.

Alman Başbakanlık ofisinden yayımlanan açıklamada, "Şansöyle, tutuklu bulunan Alman vatandaşları için hukuk devletine uygun muamele yapılmasını dile getirdi ve özellikle de Deniz Yücel'in salıverilmesini talep etti" denildi.

İNCİRLİK DE GÖRÜŞÜLDÜ

Öte yandan Deutsche Welle'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile Brüksel'de yaptığı görüşmede İncirlik meselesi de gündeme geldi. Türkiye ile Almanya arasında gerilim yaşandığı bir dönemde gerçekleşen görüşme sonrasında açıklama yapılmadı.

MESELENİN ÇÖZÜLÜP ÇÖZÜLMEDİĞİNE DAİR DETAY AÇIKLANMADI

Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Alman Haber Ajansı dpa'ya görüşmede İncirlik meselesinin ele alındığını doğruladı.

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