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Merkel'in erken seçim düşüncesi değişti

Angela Merkel, koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından erken seçim yapılmasına karşı çıktı.

REUTERS | 25.11.2017 - 16:24..
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Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, partisinin Mecklenburg-Vorpommern eyalet teşkilatının Kühlungsborn kentinde düzenlediği toplantıda, 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerden sonra "Jamaika koalisyonu" olarak adlandırılan CDU/CSU, FDP ve Yeşilleri bir araya getirmenin zor olduğunun bilindiğini belirtti.

KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ BAŞARISIZ OLDU

Ancak Sosyal Demokrat Partinin (SPD) hükümete katılmayacağını açıklamasının ardından "Jamaika koalisyonu"ndan başka bir seçenek olmadığına işaret eden Merkel, bu partilerle 4 hafta boyunca yapılan koalisyon ön görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını anımsattı.

Merkel'in erken seçim düşüncesi değişti

Şimdi ileriye bakmak gerektiğine ve her şeyin Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in elinde olduğuna işaret eden Merkel, Cumhurbaşkanı'nın bundan sonraki durumu görüşmek için gelecek hafta Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer, SPD lideri Martin Schulz ve kendisini davet etmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

"ERKEN SEÇİMİ TAMAMEN YANLIŞ BULUYORUM"

Genel seçimlerden çıkan sonuçlarla bir şey yapamayarak insanların yeniden seçime gitmesini istemeyi doğru bulmadığını dile getiren Merkel, "Seçilen siyasetçilerin, vatandaşlardan aldığı görevi geri vererek ‘Ben bununla bir şey yapamadım, tekrar seçimini yap’ söylemelerini tamamen yanlış buluyorum." diye konuştu.

Merkel'in erken seçim düşüncesi değişti

4 GÜN ÖNCE ERKEN SEÇİM DEMİŞTİ

Merkel koalisyon görüşmelerinin tıkanmasının ardından yaptığı açıklamada,"Planlarımda azınlık hükümeti kurmak yok ancak önümüzdeki günlere bakacağız. Erken seçim de bir yol. İstikrarlı bir hükümet ve önünde birçok konunun üstesinden gelecek olan bir ülkede azınlık hükümetini iyi düşünmek gerekiyor. Hiçbir zaman hiçbir şeye hayır demek istemiyorum. Ben çok kuşkuluyum ve erken seçimin daha iyi bir yol olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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