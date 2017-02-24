Merkel'in göğüs dekoltesini, Trudeau'nun kalçası ezdi

Başbakanlığının yanı sıra yakışıklılığı ve karizmasıyla da sık sık gündeme gelen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, konuşmacı olarak katıldığı bir etkinlikte arkadan çekilen pozuyla, yine büyük ilgi topladı.

KALÇALARI DİKKAT ÇEKTİ

Bir etkinliğe konuşmacı olarak katılan Trudeau, ceketini üstünden çıkardığı ve gömleğinin kollarını sıvadığı arkadan çekilmiş pozuyla, sosyal medya kullanıcılarının tüm dikkatini 'kalçalarına' çekti.



(Merkel'in çok konuşulan göğüs dekolteli fotoğrafı)

TRUMP'IN KIZI DA ETKİLENMİŞTİ

10 gün önce ABD'ye resmi ziyarette bulunan Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ı da etkisi altına almıştı.