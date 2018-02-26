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Merkel'in kabinesinde muhaliflere kritik rol

Başbakan Angela Merkel yeni bir koalisyon hükümetinde yer alacak isimleri belirledi. Koalisyon hükümetinin Hristiyan Demokrat Birlik partili üyelerinin belli olduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 11:25..
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Alman basını, Almanya'da koalisyon hükümetinin kabinelerinin belirlendiğini yazıyor.

Başbakan Angela Merkel'in partisinin (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) ile kuracağı olası yeni bir büyük koalisyon hükümetinde yer alacak isimlerin Merkel'e kuvvetli eleştiriler yapan SPD'liler olduğu belirtliyor.

Merkel'in kabinesinde muhaliflere kritik rol


SERT ELEŞTİRENLER BAKANLIĞA

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kaynaklarından Alman basınına yansıyan bilgilere göre, partinin  milletvekillerinden Jens Spahn‘ın Sağlık Bakanı, Peter Altmaier'in Ekonomi Bakanı, Julia Klöckner'in Tarım Bakanı olması bekleniyor.

Bu isimler arasında Jens Spahn'ın özellikle Merkel'e yönelik sert eleştirileri gündeme geliyor.

Merkel'in kabinesinde muhaliflere kritik rol

CDU'LU BAŞBAKAN DOĞRULADI

CDU'lu Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile yeniden bir Büyük Koalisyon kurulduğu takdirde, Jens Spahn'ın Sağlık Bakanı olarak görev alacağını doğruladı. Kretschmer, "Spahn kendini pek çok alanda başarabileceğini kanıtladı ve kesinlikle çok iyi bir Sağlık Bakanı olacaktır." dedi.

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