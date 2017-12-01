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Merkel'in koalisyon ümitleri sona eriyor

Almanya'da koalisyon kurma çıkmaza giriyor. Yeşillerden umduğunu bulamayan Merkel, SPD'den de istediğini alamadı.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 12:39..
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Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD), Başbakan Angela Merkel'in muhafazakar bloğuyla yeniden bir büyük koalisyon kurma konusuna kolaylıkla onay vermeyeceğini söyledi.

Merkel'in koalisyon ümitleri sona eriyor

GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, istikrarlı bir hükümet oluşturma çabaları kapsamında dün Merkel, lideri olduğu Hıristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) kardeş partisi Bavyera Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU) başkanı ve merkez-sol Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) lideri Martin Schulz ile ortak bir görüşme yaptı.

Merkel, merkez sağ bloğunun 24 Eylül seçimlerinde oy kaybetmesi ve aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi'nin yüzde 13 oy alarak parlamentoya girmesinin ardından koalisyon ortağı arıyor.

Başbakan'ın iş dünyasını destekleyen Hür Demokratlar (FDP) ve Yeşiller Partisi ile üçlü koalisyon kurma çabaları başarısız oldu.

Merkel'in koalisyon ümitleri sona eriyor

KOALİSYONA KATILMAYACAKLAR

Merkel liderliğinde koalisyon hükümetinde 2013'den beri yer alan SPD, ise İkinci Dünya Savaşı sonrası en kötü seçim sonucunu aldıktan sonra yeniden bir "büyük koalisyona" katılmayacağını açıklamıştı.

Ancak Steinmeier'in baskısını hisseden SPD lideri Schulz, siyasi çıkmazdan kurtulma yolunu görüşmeye razı olacağı sinyalini vermişti.

Gabriel, ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, hiç kimsenin partisinin yeni bir büyük koalisyona katılmayı hemen kabul etmesini beklememesini söyledi.

Gabriel "Şimdi, Cumhurbaşkanı tarafından yönetilen bir sürecin başındayız, bu süreçte ilk olarak neler olabileceğine bakmamız gerekir ancak hiç kimse bu sürecin hızlı gelişmesini bekleyemez." dedi.

Gabriel, ne istedikleri göstermenin muhafazakarlara düştüğünü ekledi.

"HİÇBİR ŞEY YAPMADAN AYLAR GEÇİRDİLER"

SPD, seçimden sonra yeni bir hükümet kurulamadığı için, hala Merkel ile birlikte geçici hükümette görev yapıyor.

Partilerin hepsi nasıl ilerleyeceğini tartışmak için bugün üst düzeyde toplantılar yapacaklar. SPD kaynakları, muhafazakarlarla büyük koalisyonu yeniden kurmaktan, yeni seçim yapılmasına kadar çeşitli seçeneklerin tartışılacağını söyledi.

Muhafazakarların önde gelen ismi Peter Altmaier da, ülkenin son dört yıldaki ekonomik refahını SPD ile birlikte yarattıklarını ve Sosyal Demokratlar'ın muhalefette kalmak uğruna bundan vazgeçip geçmeyeceklerine karar vermeleri gerektiğini söyledi.

Allensbach şirketinin 22-27 Kasım tarihleri arasında yaptığı ankete göre Almanların üçte birine yakını SPD'nin muhafazakarlar ile görüşmelere başlamasını istiyor.

 

 

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