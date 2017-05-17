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Merkel'in muhafazakarları farkı açıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in muhafazakarları, merkez sol Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile aralarındaki puan farkı artırdı.

17.05.2017 - 10:49
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Haftalık Stern dergisi ve RTL televizyonu için Forsa tarafından yapılan bir ankete göre Merkel'in Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve kardeş partisi Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU) bir hafta önce yüzde 36 olan oy oranını yüzde 38'e yükseltti. SPD ise üç puan düşerek yüzde 26'ya geriledi.

Merkel'in muhafazakarları farkı açıyor

SPD'NİN 9-10 PUAN ÖNÜNDE

Diğer anketler ise muhafazakarları ulusal seçimlerde SPD'nin 9-10 puan önünde gösteriyor.

Muhafazakarlar, ülkenin en yoğun nüfuslu eyaleti olarak genel seçimler için önemli bir gösterge teşkil eden ve SPD'nin uzun süredir güçlü olduğu Kuzey Ren-Westphalia eyaletinde geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçimden galibiyetle çıkmıştı.

Forsa anketi, muhafazakarların koalisyon ortağı olarak tercih ettiği ve liberal bir çizgi takip eden Hür Demokratların oy oranını yüzde 8 olarak gösterirken, iki grubun toplam oy oranı yüzde 46'ya ulaşıyor.

Merkel'in muhafazakarları farkı açıyor

YÜZDE 41'DE KALIYOR

SPD, çevreci Yeşiller (yüzde 7) ve aşırı sol Die Linke'nin (yüzde 8) toplam oy oranı yüzde 41'de kalıyor. Hiçbir siyasi müttefiki olmayan, milliyetçi Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranı ise yüzde 7.

Anket 8-12 Mayıs tarihleri arasında 2,506 kişiyle yapıldı ve artı-eksi yüzde 2.5 hata marjı bulunduruyor.

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