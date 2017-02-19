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Merkel’in partisinde düşüş sürüyor

Almanya'da Başbakan Merkel’in önderliğindeki Hristiyan Birlik Partileri kamuoyu yoklamalarında puan kaybetmeye devam ediyor.

19.02.2017 - 14:27
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Merkel’in partisinde düşüş sürüyor

Sosyal Demokrat Parti SPD ise, AP eski başkanı Martin Schulz’un başbakan adaylığının açıklanmasıyla başlayan yükselişini sürdürüyor. Schulz ile birlikte SPD oyları 12 puan arttı.

Haftalık Bild am Sonntag gazetesi için Emnid araştırma şirketi tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre, SPD, Birlik Partilerini geride bıraktı. Bir hafta öncesine göre kamuoyu desteğini bir puan artıran SPD, bugün seçim olsa halkın yüzde 33’ünün oyunu alacak görünüyor.

SPD, 12 YILDIR İLK KEZ ÖNE GEÇTİ

Birlik partileri ise, bir önceki haftaya göre bir puan düşüşle yüzde 32’ye gerileyerek, 2006 sonbaharından bu tarafa Emnid araştırmasında ilk kez SPD’nin gerisine düştü.

İki hafta önce Bild gazetesi için Insa araştırma şirketi tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında da benzer bir sonuç çıkmış, SPD, Birlik Partilerini geride bırakmıştı. Son Federal Parlamento seçimlerinde CDU/CSU yüzde 41,5 oy almış, SPD ise, halkın yüzde 25,7’sinin desteğini kazanabilmişti.

Emnid araştırmasına göre, sağcı popülist AfD yüzde 9, Sol Parti yüzde 8, Yeşiller yüzde 7, Hür Demokrat Parti FDP ise yüzde 6 oy oranına sahip. Bu sonuçlara göre, SPD-Sol Parti-Yeşiller koalisyonu (toplam yüzde 48) mümkün görünüyor.

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