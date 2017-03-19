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Merkel'in Trump'ın kızı İvanka'ya bakışı sosyal medyada

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump'ın kızı Ivanka Trump'a bakışlarıyla da gündem oldu.

19.03.2017 - 01:43
  1. Haberler
  2. Politika
Merkel'in Trump'ın kızı İvanka'ya bakışı sosyal medyada

Trump yönetiminde resmi bir unvanı olmayan ABD Başkanı'nın kızı Ivanka Trump, Beyaz Saray'da gerçekleşen ve Merkel ile Trump da dahil ABD'nin iş dünyası liderlerinin katıldığı toplantıda hazır bulundu. Toplantıda esnasında Merkel'in, Ivanka Trump'a attığı bakışlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Merkel'in Trump'ın kızı İvanka'ya bakışı sosyal medyada

Kendisine ait mücevher ve moda firması olsa da, Ivanka Trump'ın ABD'deki üstdüzey iş adamlarının ve siyasetçilerinin yer aldığı toplantıda bulunabilmesi soru işaretleri oluşturdu. Öte yandan birçok gözlemci, yuvarlak masa toplantısında, Ivanka Trump ile Angela Merkel'in yan yana geldiği oturma düzenini eleştirdi.

Merkel'in Trump'ın kızı İvanka'ya bakışı sosyal medyada

​Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Merkel'in Ivanka Trump'a bakışlarının da aynı soruyu taşıdığı yorumunda bulundu.

Merkel'in Trump'ın kızı İvanka'ya bakışı sosyal medyada

Ivanka Trump daha önce de üstdüzey bir Beyaz Saray toplantısına katılmıştı. Ivanka Trump'ın Şubat'ta düzenlenen toplantıda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya bakışları çok konuşulmuştu.

Merkel'in Trump'ın kızı İvanka'ya bakışı sosyal medyada

Merkel'in Trump'ın kızı İvanka'ya bakışı sosyal medyada

Merkel'in Trump'ın kızı İvanka'ya bakışı sosyal medyada

Merkel'in Trump'ın kızı İvanka'ya bakışı sosyal medyada

Merkel'in Trump'ın kızı İvanka'ya bakışı sosyal medyada

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