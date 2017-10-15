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Merkel'in Türkiye isteği AB'de önemsenmedi

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasını istemeyen Merkel, üye ülkeler üzerinde istediği baskıyı oluşturamadı.

15.10.2017 - 09:22
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Merkel'in Türkiye isteği AB'de önemsenmedi

Merkel'in Türkiye isteği AB'de önemsenmedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üyelik müzakerelerinin dondurulmasını istediğini bir kez daha açıkladı.

KARAR ÇIKMAZ

AB Zirvesi'nde bu konunun bir kez daha gündeme geleceğini ifade eden Merkel, katılım müzakereleri hususunda somut bir karar alınmasını beklemediğini sözlerine ekledi.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Angela Merkel'in bu açıklaması adeta itiraf niteliğini taşıyor.

Seçim kampanyasını Türkiye karşıtlığı üzerine oturtan Merkel, kazanması durumunda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olamayacağını söylemişti.

Almanya Başbakanı Merkel'in son sözleri ise; Avrupa Birliği içerisinde Merkel'in önemsenmediğini ortaya çıkardı.

Öte yandan; Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşlarını hatırlatan Almanya Başbakanı, "Gelişmelerden duyulan kaygı nedeniyle rapor hazırlatacağız" diye konuştu.

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