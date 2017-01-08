taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.107
USD
3,6475
EURO
3,8430
ALTIN
137,56
PETR
56,8000

Merkel'in yardımcısından AB açıklaması

Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Avrupa Birliği’nin geleceği ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Haber Merkezi | 08.01.2017 - 09:24
  1. Haberler
  2. Gündem
Merkel'in yardımcısından AB açıklaması

ASD

Der Spiegel dergisine konuşan Gabriel, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin mali açıklarını azaltmaya yönelik çabalarının Avrupa’yı siyasi risklerle karşı karşıya bıraktığını açıkladı.

AB PARÇALANAMAZ BİR BÜTÜN DEĞİL

Sigmar Gabriel muhafazakarların yatırımdan çok mali disipline önem vermesinin Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı liderlerin başa gelmesinde etkili olduğunu açıklarken, artık AB’nin parçalanamaz bir bütün olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

AB'NİN DAĞILMA İHTİMALİ UFUKTA BELİRDİ

Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Almanya'nın Euro bölgesinde kemer sıkma politikaları konusundaki ısrarının, Avrupa'yı her zamankinden daha fazla bölüşmüş hale getirdiğini ve Avrupa Birliği’nin dağılma ihtimalinin ufukta belirdiğini açıkladı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehit polis Fethi Sekin'in annesine ağıdı

Şehit polis Fethi Sekin'in annesine ağıdı

89
Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın şahsiyeti seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın şahsiyeti seçildi

105
İstanbul'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

İstanbul'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

12
Bursa-İzmir Karayolu 13 saat sonra trafiğe açıldı

Bursa-İzmir Karayolu 13 saat sonra trafiğe açıldı

8
Beşiktaş'a Antalya'da Eto'o hüsranı

Beşiktaş'a Antalya'da Eto'o hüsranı

13
Trabzon'da orman yangını

Trabzon'da orman yangını

39
Ahmet Hakan'dan MHP'nin hediye saati açıklaması

Ahmet Hakan'dan MHP'nin hediye saati açıklaması

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM