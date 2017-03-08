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Merkez Bankası Başkanı ekonomiye güven mesajı verdi

Murat Çetinkaya, "Önlemlerin de desteğiyle ekonomide toparlanma eğiliminin başladığını görüyoruz" dedi.

08.03.2017 - 11:25
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Merkez Bankası Başkanı ekonomiye güven mesajı verdi

Merkez Bankası Başkanı ekonomiye güven mesajı verdi

Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformunun toplantısında konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya son dönemde alınan tedbirlerin etkisinin 'tam olarak planlanan yönde' gerçekleştiğini söyledi.

Çetinkaya "Son dönemde ekonomi politikalarında koordineli hareket edebilme konusunda önemli bir sınav verildi" dedi.

TCMB Başkanı devamında şınları söyledi:

"EKONOMİDE TOPARLANMA EĞİLİMİ BAŞLADI"

"Önlemlerin de desteğiyle ekonomide toparlanma eğiliminin başladığını görüyoruz. Nitekim reel sektör güven endekslerindeki bozulma son dönemde kısmen de olsa tersine dönmüş görünüyor. İhracat siparişlerinde de kayda değer bir iyileşme var. Öncü veriler ikinci çeyrekten itibaren toparlanmanın bir miktar güç kazanabileceğine işaret ediyor."

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