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Merkez Bankası dövizdeki hareketliliğin sebebini bilmiyor

Dolar giderek yükselirken Merkez Bankası'ndan açıklama bekleniyordu. MB Başkanı Çetinkaya bugün kürsüye çıktı ve "Dövizde bir hareketlilik var ama sebebini araştırıyoruz." dedi.

AA | 12.04.2018 - 15:45..
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  2. Ekonomi
Merkez Bankası dövizdeki hareketliliğin sebebini bilmiyor

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, dövizdeki hareketlilik için 'atak' dedi ve bu atağın nereden kaynaklandığını takip ettiklerini söyledi.

"Araç bağımsızlığımız var. Atmamız gereken adımları atarız." diye konuşan Çetinkaya enflasyonda gelinen seviyelerin halen yüksek olduğunu belirterek, "Çekirdek enflasyondaki iyileşmenin sınırlı olduğunu" söyledi.

Merkez Bankası dövizdeki hareketliliğin sebebini bilmiyor

GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Son dönemdeki gelişmeleri enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip ettiklerini kaydeden Çetinkaya şöyle konuştu:

"Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyonu etkileyen unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir.

Amacımız kalıcı fiyat istikrarını sağlamaktır. Merkez Bankası olarak bir yandan para politikası araçlarını fiyat istikrarı doğrultusunda etkin biçimde kullanırken diğer yandan yapısal alanlarda ortak çaba platformlarına destek vermeye devam edeceğiz. Tasarladığımız bütüncül politika çerçevesi ile uyumlu şekilde kapsamlı bir kurumsal dönüşüm stratejisini de eş zamanlı olarak hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Merkez Bankası dövizdeki hareketliliğin sebebini bilmiyor


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