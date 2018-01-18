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Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi

Merkez Bankası kısa vadeli faiz oranlarını değiştirmedi.

DHA | 18.01.2018 - 14:02..
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Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi

Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı toplantısında faiz oranlarını sabit tuttu.

TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 9,25'te, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 7,25'te ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 12,75'te sabit tuttu.

DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYORDU

Piyasa katılımcıları da Merkez Bankası'nın enflasyonda düşüş beklentisi ve kurda azalan volatilite nedeniyle faizlerde değişiklik yapmasını beklemiyordu.

Merkez Bankası Aralık ayı toplantısında GLP borç verme faiz oranını % 12,25'ten % 12,75'e yükseltmişti.

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