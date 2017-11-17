Merkez Bankası rezervleri 3 haftada 4 milyar dolar arttı

Merkez Bankası'nın verilerine göre, 20 Ekim haftasında 114 milyar 994 milyon dolar olan toplam rezerv, sonraki haftalarda kademeli olarak yükselerek, 10 Kasım ile biten haftada 119 milyar 160 milyon dolar ile bu yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervi, bu yılın ilk haftası olan 6 Ocak'ta 110 milyar 985 milyon dolar düzeyindeydi.

BRÜT REZERVLER 3 HAFTADA ARTTI

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri üç haftada 93 milyar 452 milyon dolardan 96 milyar 730 milyon dolara, altın rezervi de 21 milyar 542 milyon dolardan, 22 milyar 430 milyon dolara çıktı.

Bu yılın ilk haftasında Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 96 milyar 934 milyon dolar ve altın rezervleri de 14 milyar 51 milyon dolardı.