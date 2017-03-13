Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez Bankası’nın beklenti anketi sonuçlarına göre 2017 yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 3.88 lira iken, bu anket döneminde 3.8499 liraya geriledi.

Ankette, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3.96 lira ve 3.92 lira olarak belirdi.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Ankete göre 2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 35.6 milyar dolardan bu anket döneminde 35.8 milyar dolara yükseldi. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 37.9 milyar doları ve 38.5 milyar dolar olarak belirlendi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8.87 iken, bu anket döneminde yüzde 9.08'e yükseldi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 8.15 ve yüzde 7.70 olarak gerçekleşti.

2017 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22.4 olasılıkla yüzde 7.50-7.99 aralığında, yüzde 30.0 olasılıkla yüzde 8.00-8.49 aralığında, yüzde 22.3 olasılıkla ise yüzde 8.50-8.99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre, katılımcıların yüzde 17.7'sinin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7.50-7.99 aralığında, yüzde 37.1'inin beklentilerinin yüzde 8 – 8.49 aralığında, yüzde 17.7'sinin beklentilerinin ise yüzde 8.50 – 8.99 aralığında olduğu gözlendi.

GSYH 2017 ve 2018 yılları büyüme beklentileri bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek sırasıyla yüzde 2.9 ve yüzde 3.5 olarak gerçekleşti.