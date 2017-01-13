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Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri 11 milyar TL’ye düşürüldü.

13.01.2017 - 18:53
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere toplam 11 milyar liraya düşürdü.

TCMB tarafından yapılan duyuruya göre, gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarı sınırlandırılabilecek.

DUYURU YAPILDI

Duyuruda, bankaların gün sonunda kalan likidite ihtiyaçlarını TCMB'nin Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranından limitsiz olarak karşılayabilmelerinin mümkün olduğu belirtilerek, "TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri 16 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere toplam 11 milyar TL’ye düşürülmüştür." ifadesine yer verildi.

22 MİLYAR TL'DEN 11 MİLYAR'A DÜŞÜRÜLDÜ

Bu arada, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere toplam 22 milyar TL'ye düşürülmüştü.

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