Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'nın reeskont kredilerinin lira olarak da ödenebileceğini açıklamasının ardından dolar geriledi. Açıklama öncesi 3,6720 seviyesinde olan dolar/TL, 3,65'in altına geriledi.

MERKEZ BANKASI'NIN HAMLESİ DOLARI DÜŞÜRDÜ

Merkez Bankası açıklamasında "1 Ocak 2017'den önce kullandırılan ve 31 Mayıs 2017 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla, geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine imkân tanınmıştır. Bu işlemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 2 Ocak 2017 tarihinde ilan edilen döviz alış kurları esas alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu işlemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 2 Ocak 2017 tarihinde ilan edilen döviz alış kurları esas alınacaktır.