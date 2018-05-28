Merkez Bankası'ndan faizde sadeleştirme adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikasına ilişkin basın duyurusunda bulundu.

1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN YÜZDE 16.5 POLİTİKA FAİZİ UYGULANACAK

Buna göre 1 Haziran'dan itibaren bir hafta vadeli repo faizi yüzde 16.5 ile politika faizi olarak uygulanacak. Mevcut durumda ise fonlama yine yüzde 16.5 ile geç likidite penceresi (GLP) faiziyle yapılıyor.

Merkez Bankası'nın duyurusuna göre gecelik borç verme ve gecelik borçlanma faiz koridoru bir haftalık repo faizinin 150 baz puan altında/üzerinde olmak üzere belirlendi.

Banka, teknik detayların açıklanacağını duyurdu.

Duyuruda, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bu doğrultuda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitlenecektir. Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla eksi/artı 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir. Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018'de başlanacaktır. Teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır."

SADELEŞTİRME POLİTİKASI NEDİR?

Sadeleştirmeye gidilmesiyle bahsedilen durum TCMB’nin uygulamakta olduğu faiz koridoru uygulamasını sonlandırmasıdır. Burada yapılacak şey öncelikle bu faiz koridorunu daraltmak daha sonra tek bir gösterge faize indirgeyerek bu faiz oranını kullanmaktır.

DOLARDA DÜŞÜŞ

Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamadan hemen sonra dolar düşüş göstermeye başladı. Dolar bir ara 4.60'ın altını gördü.