Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine İlişkin Basın Duyurusu yayınladı.

DOLAR ÖNCE GERİLEDİ SONRA YÜKSELDİ

TCMB'nin açıklaması sonrası kur ilk etapta 4.70'e geriledi ancak burada tutunamayarak yeniden 4,72'yi aştı.

31 TEMMUZ'A KADAR KUR SABİT

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Mayıs'tan önce kullanılan ve 31 Temmuz'a (dahil) kadar vadesi dolacak ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde dolar için 4,2000, avro için 4,9000, İngiliz sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi geri ödemesinde kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir."