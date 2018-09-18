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Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisi uzun sürmedi

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası faiz oranını 17,75'ten yüzde 24'e yükseltti ancak kısa süreliğine düşen dolar, eski seviyelerine yeniden ulaştı.

Haber Merkezi | 18.09.2018 - 10:06..
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Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisi uzun sürmedi

Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisi uzun sürmedi

Merkez Bankası geçtiğimiz hafta çok yüksek bir faiz artışına giredek, politika faizini yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltti.

Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı bu artışla birlikte dolar, euro ve altın anlık olarak sert bir şekilde düştü. 13 Eylül'de sabah saatlerinde 6,50 seviyesinden işlem gören dolar, 6,01 seviyesini gördü.

Ancak faizin döviz kurları üzerindeki etkisi çok uzun sürmedi.

FAİZ KARARINDAN ÖNCEKİ SEVİYELERE GERİ DÖNDÜ

Giderek yükselen ve faiz kararından önceki değerlerine yeniden yükselen dolar tekrar 6.37 seviyelerini gördü.

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