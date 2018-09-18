Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisi uzun sürmedi

1 İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve örgütün mali yapılanması ile şifreli haberleşme ağı Bylock kullanıcısı oldukları iddiasıyla şüphelilerin yakalanması için 60 adrese baskın düzenlendi.

2 ABD'liler evlerini arabalarına sabitledi ABD'de son yılların en büyük fırtınalarından biri olan Florence kasırgası ülkenin doğu kıyılarını vurmaya devam ediyor. Fırtınadan korunmak isteyen ABD'liler ilginç önlemler aldı.

3 ABD'liler evlerini arabalarına sabitledi ABD'de son yılların en büyük fırtınalarından biri olan Florence kasırgası ülkenin doğu kıyılarını vurmaya devam ediyor. Fırtınadan korunmak isteyen ABD'liler ilginç önlemler aldı.

4 TV kumandası telefon kadar zararlı Cep telefonları, gerçekten de zararlı; ancak hayatımızdaki tek suçlu cihaz cep telefonu mu?

5 Bakan Varank: En büyük 10 ekonomisi arasına girmek istriyoruz Bakan Varank: 2023 yılında, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyoruz. Bunun için bir paradigma değişimine ihtiyaç var

6 Amerikan savaş uçağı 72 yıl sonra bulundu İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolan Amerikan C-53 savaş uçağının enkazına ulaşıldı.