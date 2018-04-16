Merkez Valiliği uygulaması son buluyor

16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "evet" diyen Türkiye, hantal devlet yapılanmasından kurtulmak için geri sayıma geçti.

Yeni sisteme uyum komisyonlarının yaptığı çalışmalar sonucu; yeni adımlar atılacak.

Bu kapsamda; Başbakan ve Başbakan Yardımcılarına bağlı bazı kurumlar kapatılacak ya da Cumhurbaşkanlığına bağlanacak.

TÜİK İLE BİRLEŞME

Planlamalar arasında; İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmalarını yürüten Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nin, TÜİK ile birleştirilmesi de var.

MERKEZ VALİLİĞİNE SON

Yeni sistemle birlikte Merkez Valiliği de tarihe karışacak.

Yapılacak çalışmalarla; merkeze alınan valiye bürokraside yeni bir görev verilmezse devletle ilişiği tamamen kesilecek.

Bir dönem sayıları 130'a kadar çıkan merkez valilerinin şu anki sayısı 80.

22 YIL MERKEZ VALİLİĞİ YAPTI

Merkez valiliği konusunda en şaşırtıcı gelişme 2017 yılında yaşanmıştı.

2 yıl görev yaptıktan sonra merkeze çekilen vali, 22 yıl boyunca merkez valiliği yaptıktan sonra emeklilliğini istemişti.

Bürokraside herkesi şaşkına çeviren bu olay, merkez valiliğinin ne kadar gereksiz olduğunu da gözler önüne sermişti.

NE İŞ YAPARLAR

Aktif görevden çekilen "merkez valileri" için İçişleri Bakanlığı'nda birkaç masa ve sandalyeden ibaret odaları bulunuyordu.

İŞ YOK, MAAŞ VAR

İstedikleri zaman bakanlık binasına giden merkez valileri, aktif çalışmalarda bulunmamalarına rağmen valilerin özlük haklarından yararlanıyor ve maaşlarını almaya devam ediyordu.

Merkeze alınmak, diğer bir deyişle 'kızağa çekilmek' anlamına da geliyordu.