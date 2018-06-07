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Merkez'in faiz artırımı sonrası dolar düşüşe geçti

Merkez Bankası politika faizini 125 baz puan artırmasının ardından dolar, 4,58'den 4,46'ya geriledi.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 14:15..
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Merkez'in faiz artırımı sonrası dolar düşüşe geçti

Merkez Bankası politika faizini 125 baz puan artırarak %17.75'e çekti.

Geçtiğimiz ay dolar tarihi zirveyi görerek 4,92 sevilerini gelmişti. Yükselişi sırasında doların 6 liraya kadar çıkabileceği yorumları yapılıyordu. Ancak 23 Mayıs'ta Merkez Bankası 300 puanlık bir baz artışıyla doların hızını kesmişti.

4,50'NİN ALTINI GÖRDÜ

Faiz kararı öncesi dar bantta hareket eden dolar/TL, faiz kararı sonrası sert bir şekilde düşüşe geçerek 4,58'den 4,4566'ya kadar geriledi. Dolar/TL saat 14.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 4,4760'tan, avro/TL yüzde 1,3 değer kaybıyla 5,2960'tan ve sterlin/TL de yüzde 1,6 düşüşle 6,0130'dan işlem görüyor.

Merkez'in faiz artırımı sonrası dolar düşüşe geçti

Döviz kurlarındaki gerileme ve banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlardan bulduğu destekle hızlı yükselen BIST 100 endeksi ise 98.628,74 puana kadar çıktı. Endeks şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,9 primle 98.500 puanda dengelendi.

EURO DA DÜŞTÜ

Euro/TL  kurunda ise düşüş yüzde 1.4'ü aştı; kur, 5.28'li seviyelerde seyretti.

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