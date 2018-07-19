Merkez'in yıl sonu dolar beklentisi 4,83

Merkez Bankası'nın Haziran ayı anketinin sonuçlarına göre dolar/TL'de yıl sonu beklentisi 4.5837 idi.

TÜFE BEKLENTİSİ

Enflasyon tarafında ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 13.88, 12 aylık TÜFE beklentisi yüzde 11.07, 24 aylık TÜFE beklentisi ise yüzde 9.54 oldu.

Bir önceki ay gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre enflasyonda yıl sonu beklentisi yüzde 12.28 idi.

Temmuz anketine göre 2018 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 4.19 seviyesinde bulunuyor. Önceki ayın anketine göre yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4.17 idi.

2018 yıl sonu cari açık beklentisi ise 53.5 milyar dolardan 54.83 milyar dolara yükseldi.