Mermi ağız boşluğundan girdi burnuna saplandı

İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde çıkan kavgada, 33 yaşındaki Abdullah Sarı, ağız boşluğundan girip burun kemiğine saplanan mermiyle ağır yaralandı.

MERMİ BURUN KEMİĞİNE SAPLANDI

Olay, dün akşam saatlerinde Akçay Caddesi üzerine meydana geldi. Ramazan K. ile Abdullah Sarı, henüz bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan K., yanındaki tabancayı ateşledi. Sarı, ağız boşluğundan girip burun kemiğine saplanan mermiyle ağır yaralandı.

POLİS RAMAZAN K.'NIN PEŞİNDE

Olaydan sonra Ramazan K. kaçarken, Sarı, arkadaşları tarafından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sarı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirlendi. Polis, Ramazan K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.