taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.293
USD
3,8881
EURO
4,5130
ALTIN
158,77
PETR
62,0700

Mermi ağız boşluğundan girdi burnuna saplandı

İzmir'de iki kişinin tartışması kavgaya dönüşünce Abdullah Sarı, silahla yaralandı.

04.11.2017 - 08:03
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde çıkan kavgada, 33 yaşındaki Abdullah Sarı, ağız boşluğundan girip burun kemiğine saplanan mermiyle ağır yaralandı.

Mermi ağız boşluğundan girdi burnuna saplandı

MERMİ BURUN KEMİĞİNE SAPLANDI

Olay, dün akşam saatlerinde Akçay Caddesi üzerine meydana geldi. Ramazan K. ile Abdullah Sarı, henüz bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan K., yanındaki tabancayı ateşledi. Sarı, ağız boşluğundan girip burun kemiğine saplanan mermiyle ağır yaralandı.

POLİS RAMAZAN K.'NIN PEŞİNDE

Olaydan sonra Ramazan K. kaçarken, Sarı, arkadaşları tarafından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sarı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirlendi. Polis, Ramazan K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
56 yaşında ikiz bebek sevinci yaşadı
Manavgat'ta 25 yıldır çocuk hasreti çeken çift, tüp bebek yöntemiyle ikiz bebek sahibi oldu.
Denizli'de iki katlı evde patlama
Denizli'de iki katlı bir evde meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
İstanbul'da FETÖ operasyonu
Birçok adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda gözaltı var.
Fatih'te iki taksi çarpıştı 4 kişi yaralandı
Fatih'te iki taksinin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

161
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı yakalandı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı yakalandı

54
Gri listedeki kadın terörist yakalandı

Gri listedeki kadın terörist yakalandı

89
İspanya Puigdemont için kırmızı bülten çıkarttı

İspanya Puigdemont için kırmızı bülten çıkarttı

51
Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

15
2 aylık bebek sünnet için girdiği ameliyatta öldü

2 aylık bebek sünnet için girdiği ameliyatta öldü

78
Ankara'da pompalı tüfekli saldırı

Ankara'da pompalı tüfekli saldırı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM