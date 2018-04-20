Mersin 2. Uluslararası Çocuk Festivali başlıyor

Uluslararası Çocuk Festivalinde, çocuklar ve ailelerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doyasıya yaşatacak.

Dans gösterilerinden, tiyatro oyunlarına, müzikallerden, yarışmalara, turnuvalardan, oyun istasyonlarına kadar birbirinden eğlenceli, renkli ve eğitici etkinlikleri Mersinlilerle buluşturmaya hazırlanan Uluslararası Çocuk Festivali, minik misafirlerini bekliyor.





ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

22-23 Nisan tarihleri arasında Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan festivalin birinci gününde, Ege ile Gaga Çocuk Müzik Festivali, Keloğlan Sevgi Yolunda Tiyatro Oyunu, Karagöz ve Hacivat Ortaoyunu, İtfaiye Konulu Resim Yarışmaları, Yangın Savaşçıları Eğitim Yarışması, Mini Robocup Turnuvaları, Bilimsel Sahne Gösterisi ve TSM Çocuk Korosu Konseri gibi bir çok etkinlik düzenlenecek.

Festivalin ikinci gününde ise Ağaç Tiyatro Oyunu, Harika Kanatlar Çocuk Müzikali, Karagöz ve Hacivat Ortaoyunu, İtfaiye Konulu Resim Yarışmaları, Yangın Savaşçıları Eğitim Yarışması, Mini Robocup Turnuvaları, Bilimsel Sahne Gösterisi ve TSM Çocuk Korosu Konseri verilecek.



