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Mersin açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı

Erdemli ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battığı, bölgede sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışması başlattığı bildirildi.

AA | 07.11.2018 - 03:04..
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Düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Kızkalesi bölgesi açıklarında battığını gören balıkçılar, teknedekileri kurtarmak için girişimde bulundu.

Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler teknenin battığı bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

KAPTAN DAHİL 12 KİŞİ KURTARILDI

Batan mülteci teknesinden kurtarılan 11’i Suriye uyruklu, 1 Türk kaptan hastanede tedavi altına alındı.

KAPTAN SABIKALI ÇIKTI

Kurtarılan 11 Suriye uyruklu mülteci ile batan teknenin kaptanı olduğu belirtilen ve daha önceden de göçmen kaçakçılığından sabıkalı olduğu öğrenilen Türk uyruklu kişi, Silifke ilçesi Narlıkuyu bölgesinde sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Kurtarılanlar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan her ihtimale karşı arama ve tarama faaliyetlerinin sürdürüleceği öğrenildi.

Mersin açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı VİDEO

Mersin açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı

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