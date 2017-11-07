Mersin halinde işçilerden eylem

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancılar Kompleksi önünde toplanan çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler, günlük ücretlerine yapılan zamma tepki gösterdi.
5 LİRALIK ZAMMI AZ BULDULAR
İş bırakma eylemi yapan gruptakiler, 70 lira olan günlük ücretlerine verilen 5 lira zammın az olduğunu belirterek, ücretin 80 liraya çıkartılmasını talep etti.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de kompleks girişini kapatan işçileri uyararak yolu açtırdı.
Eylemin ardından bazı işçiler işlerine dönerken, bazıları hal girişinde beklemeye devam etti.