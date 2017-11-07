Mersin halinde işçilerden eylem

Emniyet Genel Müdürü Altınok ve beraberindekiler, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Evrendeki en eski galaksilerden biri kayda alındı

Meksika'daki Büyük Milimetre Teleskobu, evrendeki en eski göksel formlardan biri olan, 12,8 milyar yıllık galaksiyi kayda aldı.