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Mersin Limanı’nda 47 silah ele geçirildi

ABD'den Mersin'e gelen bir gemide yapılan aramada, 2 lüks otomobilin gizli bölmelerinde 47 adet silah ele geçirildi.

20.11.2017 - 14:48
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Mersin Limanı’na ABD’den gelen 'SATIE' isimli gemiden indirilen konteyner Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan risk değerlendirmesi sonucunda X-Ray taramasına sevk edildi.

Kullanılmış 2 otomobilin bulunduğu beyan edilen konteynerde yapılan tarama sonucunda araçlarda şüpheli yoğunluk tespit edildi. Konteyner kapakları açıldığında içinde, lüks 2 otomobil olduğu görüldü.

ARAMA KÖPEĞİ AŞIRI TEPKİ VERDİ

Konteynerden indirilen otomobiller detaylı olarak aranmak üzere arama hangarına alındı. Arama hangarına getirilen patlayıcı-silah-mühimmat köpeği ‘Sebi’ araçlarda,  X-Ray de belirlenen şüpheli noktalara aşırı tepki verdi.

Mersin Limanı’nda 47 silah ele geçirildi

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunu üzerine aracın kapı ve bagaj döşemeleri söküldüğünde ve araçların boşluklarına gizlenmiş vaziyette aralarında ‘hayalet silah’ olarak da bilinen Glock marka tabancalarında olduğu çeşitli markalarda 6’sı uzun namlulu 41’i tabanca olmak üzere 47 silah ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin Limanı’nda 47 silah ele geçirildi

Mersin Limanı’nda 47 silah ele geçirildi

Mersin Limanı’nda 47 silah ele geçirildi

Mersin Limanı’nda 47 silah ele geçirildi

Mersin Limanı’nda 47 silah ele geçirildi

Mersin Limanı’nda 47 silah ele geçirildi

Mersin Limanı’nda 47 silah ele geçirildi


Mersin Limanı’nda 47 silah ele geçirildi

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