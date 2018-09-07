Mersin Limanı’nda yük trafiği 2,9 milyon tona yükseldi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) aylık göstergeler verilerine göre, Mersin Liman Başkanlığı bazında elleçlenen yük trafiği genel anlamda 3 yıldır artış eğiliminde. 2018’in ilk 6 aylık döneminde yük trafiği artış hızının, geçen yıla göre yavaşlamasında ihraç edilen yükler ile ithal edilen yüklerin etkili olduğu görüldü.

Haziran 2018’de ise yük trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6’lık artışla 2,9 milyon tona yükseldi. Bunda başta ihraç edilen yüklerdeki artışın payı olduğu gözlendi. 2017’nin 6 aylık döneminde Mersin Liman Başkanlığı elleçlenen yük miktarı ile Türkiye genelindeki liman başkanlıkları içerisindeki 6. sıradaki yerini, 2018’de de korurken, ihraç edilen yükler Nisan ayı haricinde 2018’de tüm aylarda geçen yılın üzerinde gerçekleşmesiyle yılın ilk yarısında yüzde 7’lik genişlemeyle yaklaşık 7,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

İthal edilen yüklerde ise yılın ilk 6 ayında ’petrol ürünleri’ yük grubundaki genişlemenin de etkisiyle geçen yıla göre yüzde 2’lik artışla 9,6 milyon tona yükselirken, dahili taşımacılık yükleri geçen yılın yüzde 5 altında kalarak 645 ton seviyesinde gerçekleşti. Transit taşımacılık yükleri ise belirgin artışla 46 tona yükseldi. Hem dahili taşımacılıkta söz konusu daralmada hemde transit taşımacılık yüklerindeki artışta makineler, taşıma teçhizatı, aksam ve çeşitli parçaları ile konteyner yük grubunun etkisi olduğu görüldü.

KONTEYNER TRAFİĞİ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 9 ARTTI

Mersin Liman Başkanlığı bazında elleçlenen konteyner miktarındaki artışta devam ediyor. 2018’in ilk 6 aylık döneminde konteyner trafiği geçen yıla göre yüzde 9’luk artış göstererek 811 bin 173 TEU’ya ulaştı. Bunda hem yükleme hem de boşaltma yüklerinin katkısı oldu.

2017 yılı ilk 6 aylık dönemde Mersin Limanı elleçlenen konteyner miktarına göre Türkiye’deki konteyner limanları içerisinde 2. sıradaki yerini 2018 yılında da korudu. Yılın 6 aylık döneminde Mersin Liman tesislerine operasyon için uğrayan gemi sayısı geçen yıla göre yüzde 4,3 artarak 2 bin 226’ya yükseldi. Türkiye genelinde limanlara uğrayan gemi sayısına göre Mersin, geçen yılki 4. sıradaki yerini de 2018’de korudu.

BEŞİNCİ SIRADA

Uluslararası taşıma hatlarına göre Mersin’deki Ro-Ro istatistikleri incelendiğinde, Ro-Ro gemileriyle tır-treyler-vagon taşımaları Mersin-Trieste ve Mersin-Magusa hatlarında yoğunlaştığı görüldü. Türkiye genelinde Avrupa hattında taşınan toplam araç sayısı ile Mersin-Trieste hattı yüzde 8,9’luk payla 5. sırada yer alırken, Akdeniz hattında ise Mersin-Magusa hattı yüzde 42,3’lük payla ilk sırada geliyor.

Yurtdışı bağlantılı otomobil- araç elleçlemesinde ise liman tesislerinde gelen giden araç trafiğine göre Mersin Uluslararası Limanı yüzde 0.6’lık payla Türkiye genelinde 8. sırada yer alırken, onu 9. sırada Taşucu Belediye Limanı, 10. sırada da Taşucu TDİ Limanı takip etti.