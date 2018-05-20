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Mersin Şehir Hastanesi 3,4 milyon hastaya hizmet verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın geçtiğimiz yıl şubat ayında açılışını yaptığı Mersin Şehir Hastanesi, 5 yıldızlı otel konforuyla hastalarına şifa dağıtmaya devam ediyor.

AA | 20.05.2018 - 09:11..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan ve geçtiğimiz yıl şubat ayında açılan Mersin Şehir Hastanesi'nde, 15 ayda 3 milyon 400 bin kişiye sağlık hizmeti sunuldu.

Mersin Şehir Hastanesi 3,4 milyon hastaya hizmet verdi

GÜNDE 10 BİN HASTA HİZMET ALIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından 3 Şubat 2017'de açılışı gerçekleştirilen bin 300 yatak kapasiteli Mersin Şehir Hastanesi'nden acil servisler hariç günlük ortalama 10 bin kişi faydalanıyor.

Mersin Şehir Hastanesi 3,4 milyon hastaya hizmet verdi

ÇEVRE İLLERDEN DE HASTALAR GELİYOR

Kentte 374 bin metrekare kapalı alanı, 800 hasta odası, suit, VIP ve standart oda konseptleriyle 210 yoğun bakım yatağı bulunan Mersin Şehir Hastanesi'nde, kentin ve çevre illerden gelenlere şifa dağıtıyor.

Mersin Şehir Hastanesi 3,4 milyon hastaya hizmet verdi

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir hastanelerinin sağlıkta yeni vizyon olduğunu belirterek, Mersin'in birçok konuda öncülük ettiğini, Türkiye'nin sağlıkta zirveye ulaştığını, daha güzel ve iyi hizmetleri vatandaşlara ulaştırmak için çalıştıklarını vurguladı.

Mersin Şehir Hastanesi 3,4 milyon hastaya hizmet verdi

40 BRANŞTA 357 UZMAN GÖREV YAPIYOR

Mersin Şehir Hastanesi'nin 15 ay önce açıldığına değinen Bahçacı, şöyle konuştu:

"15 ayda yaklaşık 3 milyon 400 bin hastamıza hizmeti verildi. Bunlardan 432 bin hastamız yatarak tedavi görmüş, 65 bin hasta ameliyat olmuş. Hizmetlerimiz her geçen gün hızla artarak devam ediyor. Poliklinikte acil servis dışında günlük ortalama 10 bin hastamız poliklinik hizmeti alıyor. Bu hizmetleri yürütürken bakanlığımızın bize sunmuş olduğu hekim ve hemşire desteğini gözardı etmemek gerekiyor. 40 branşta 357 uzmanımızla hizmet veriyoruz. 53 ameliyathanemiz var. Hastane genelinde yoğun bakım yataklarında doluluk yüzde 98 iken, diğer servis yataklarımızda da yüzde 95 doluluk oranı mevcut."

Mersin Şehir Hastanesi 3,4 milyon hastaya hizmet verdi


5 YILDIZLI OTEL KONFORU SUNUYOR

Bahçacı, şehir hastanelerinin gerek poliklinik hizmetleri, gerek sunulan sağlık hizmetleriyle 5 yıldızlı otel konforu sunduğunu belirtti.

Mersin Şehir Hastanesi 3,4 milyon hastaya hizmet verdi

ÜCRETSİZ PARK VE VALE HİZMETİ VERİLİYOR

Hastaların işini kolaylaştırmak için hastanede navigasyon uygulaması da bulunduğunu anlatan Bahçacı, hastalara ve yakınlarına vale ve ücretsiz park hizmeti sunduklarını da vurguladı.

Mersin Şehir Hastanesi 3,4 milyon hastaya hizmet verdi

TÜP BEBEK ÜNİTESİ DE AÇILACAK

Bahçacı, tüp bebek ünitelerinin de alt yapısının büyük oranda bitirildiğini, bir cihazın daha tamamlanmasıyla servisin hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekledi.

Mersin Şehir Hastanesi 3,4 milyon hastaya hizmet verdi

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