Mersin Şehir Hastanesi açılıyor

AK Parti'nin hükümetinin sağlık reformlarından olan şehir hastanelerinden biri daha hizmete giriyor.

MERSİN ŞEHİR HASTANESİ DE AÇILIYOR

Geçtiğimiz günlerde Yozgat Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başlamasının ardından son kontrollerin yapıldığı Mersin Şehir Hastanesi de ilerleyen günlerde hastalara kapılarını açacak.

5 YILDIZLI OTEL KONFOROUNDA

5 yıldızlı otel konfrounda olan hastane, bin 253 yatak kapasitesine sahip ve bünyesinde "hiperbarik oksijen tedavisi" yapılabilecek.

Mersin Şehir Hastanesi'nden kareler - GALERİ

CHP VE TABİPLER ODASI KARŞI ÇIKMIŞTI

Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük atılımı yaptığımız alanlardan biri diye nitelendirdiği sağlık alanındaki çalışmalara daha önceki yıllarda CHP ve Tabipler Odası karşı çıkmış ve yapımı devam eden şehir hastanelerini engellemek için dava açmışlardı.

Mersin Şehir Hastanesi Tanıtım Videosu VİDEO