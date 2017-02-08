Mersin Şehir Hastanesi'ne vatandaştan yoğun ilgi

Kamu-özel işbirliğiyle yaptırılan Avrupa ve Türkiye'nin en büyük hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi, hasta kabülüne başlamasıyla vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

24 SAATTE 4 BİN 55 HASTAYA HİZMET

İlk 24 saatte acil servislerle birlikte 4 bin 55 hastaya hizmet verildi, yaklaşık 300 hasta da yataklı tedavi hizmetlerinden yararlandı.

Hasta kabulünün ikinci gününde ise 16 saatlik dilimde 3 bin 605 kişiye poliklinik, 340 kişiye acil servis hizmeti verildi, 350 hasta da yatarak sağlık hizmetlerinden faydalandı.

2 GÜNDE 8 BİN 650 HASTA

Hastanede böylece 2 günde 8 bin 650 hasta sağlık hizmetlerinden yararlandı.

ERDOĞAN'IN HAYALİYDİ

Hastane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla hizmete açılmıştı.

Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada "Bunu muhakkak gerçekleştirmemiz lazım dediğim bir proje Mersin Şehir Hastanesidir. Yıllardır hayalini kurduğum proje gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.