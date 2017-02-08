taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.477
USD
3,7360
EURO
3,9894
ALTIN
148,00
PETR
54,7700

Mersin Şehir Hastanesi'ne vatandaştan yoğun ilgi

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesinde 2 günde 8 bin 650 hastaya hizmet verildi.

08.02.2017 - 09:16
  1. Haberler
  2. Sağlık

Kamu-özel işbirliğiyle yaptırılan Avrupa ve Türkiye'nin en büyük hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi, hasta kabülüne başlamasıyla vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

24 SAATTE 4 BİN 55 HASTAYA HİZMET

İlk 24 saatte acil servislerle birlikte 4 bin 55 hastaya hizmet verildi, yaklaşık 300 hasta da yataklı tedavi hizmetlerinden yararlandı.

Mersin Şehir Hastanesi'ne vatandaştan yoğun ilgi

Hasta kabulünün ikinci gününde ise 16 saatlik dilimde 3 bin 605 kişiye poliklinik, 340 kişiye acil servis hizmeti verildi, 350 hasta da yatarak sağlık hizmetlerinden faydalandı.

Mersin Şehir Hastanesi'ne vatandaştan yoğun ilgi

2 GÜNDE 8 BİN 650 HASTA

Hastanede böylece 2 günde 8 bin 650 hasta sağlık hizmetlerinden yararlandı.

Mersin Şehir Hastanesi'ne vatandaştan yoğun ilgi

ERDOĞAN'IN HAYALİYDİ

Hastane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla hizmete açılmıştı.

Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada "Bunu muhakkak gerçekleştirmemiz lazım dediğim bir proje Mersin Şehir Hastanesidir. Yıllardır hayalini kurduğum proje gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

116
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

66
242 emekli FETÖ'cünün rütbeleri alındı

242 emekli FETÖ'cünün rütbeleri alındı

35
Rıdvan Dilmen'den referandum eleştirilerine cevap

Rıdvan Dilmen'den referandum eleştirilerine cevap

85
FETÖ'cülere pembe oda yasağı

FETÖ'cülere pembe oda yasağı

39
Önce karısını sonra kendisini bıçakladı

Önce karısını sonra kendisini bıçakladı

22
Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM