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Mersin turizmine 'drone dopingi'

Drone ile havadan görüntülenen Mersin'in görüntüleri sosyal medyada ilgi topladı.

10.06.2017 - 10:32
  1. Haberler
  2. Seyahat

Mersinli büfeci Mesut Esen, hobi olarak 'drone' ile kentin doğal ve tarihi güzelliklerini havadan görüntüleyip sosyal medyada paylaşarak, kent turizmine katkı yaptığını söyledi.

Mersin turizmine 'drone dopingi'

Kendisini 'Mersin sevdalısı' olarak tanıtan Mesut Esen, merakla başladığı drone uçurma hobisini geliştirerek deneyimli bir drone pilotu oldu. Gezip keşfetmeyi seven Esen, doğal ve tarihi yerleri havadan görüntülemeye başladı.

TURİZME KATKI İÇİN KULLANIYOR

321 kilometre kesintisiz sahili ve yılın 300 günü güneş görmesi ile ünlü kentin havadan ayrı güzelliğe sahip olduğunu keşfeden Esen, bu yeteneğini kent turizmine katkı için kullanmaya karar verdi. Mersin'i karış karış gezerek havadan görüntüleyen Esen, fotoğrafları sosyal medya ve tatil için tavsiyelerin yazıldığı yabancı forum sitelerine yükledi.

Mersin turizmine 'drone dopingi'

Başta Kızkalesi, Cennet Cehennem, Kanlıdivane, Korikos Kalesi olmak üzere birçok tarihi ve doğal güzelliği havadan fotoğraflayan  Esen, yaklaşık 600 metre yükseklikten kentin güzelliklerini gözler önüne serdi.

TARİHİ MEKANLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Fotoğrafları çok sayıda takipçi tarafından beğenilirken Esen gelen mesajları da yanıtlayarak çektiği tarihi mekanlar hakkında bilgiler verdi.

Mersin turizmine 'drone dopingi'

MERSİNLİLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Kent merkezi sahil şeridi, Marina, Atatürk Parkı, Balıkçı Barınağı gibi günde binlerce insanı ağırlayan mekanların da kuşbakışı fotoğraflarını paylaşan Esen, bu çalışmasıyla da Mersinlilerin büyük ilgisini çekti.

Mersin turizmine 'drone dopingi'

Mersin turizmine 'drone dopingi'

Mersin turizmine 'drone dopingi'

Mersin turizmine 'drone dopingi'

Mersin turizmine 'drone dopingi'

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