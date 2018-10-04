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Mersin'de 1 haftada 800 sürücüye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planı çerçevesinde hayata geçirilen her polisin ceza yazabildiği uygulama kapsamında, Mersin'de 1 haftada yaklaşık 800 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İHA | 04.10.2018 - 09:45..
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Bakanlığın 100 günlük eylem planı çerçevesinde hayata geçirilen 'her polisin ceza yazabilmesine yönelik' uygulama, hazırlanan bir genelge ile tüm illere gönderildi.

Mersin'de 1 haftada 800 sürücüye ceza kesildi

6 BİN POLİSE EĞİTİM VERİLDİ

Genelgenin gönderilmesi ile Mersin’de uygulamaya ilişkin saha çalışmalarına başlandı. Kentte, 6 bin polise eğitim verildikten sonra ’Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı’ dağıtıldı.

Trafik polislerinin yanı sıra artık kentteki tüm polis memurları da seyir halinde cep telefonu ile görüşen, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştiren, makas atan ve emniyet kemeri kullanmayan araç sürücülerine ’Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı’ düzenlemeye başladı.

Düzenlenen bu tutanaklar, kontrol edildikten sonra Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ile birlikte araç sahiplerine gönderilecek.

Mersin'de 1 haftada 800 sürücüye ceza kesildi

1 HAFTADA 800 SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Mersin’de 1 hafta önce başlayan uygulama kapsamında, şu ana kadar yaklaşık 800 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Mersin'de 1 haftada 800 sürücüye ceza kesildi


UYGULAMANIN DETAYLARI

Uygulamanın özellikle trafik kazasına ve can kayıplarının artmasına neden olan seyir halinde cep telefonu ile görüşme, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme, makas atma ve emniyet kemeri kullanımına yönelik olduğu bildirildi.

Bu konularda sadece trafik ekiplerinin tek başına yeterli olamayacağı kanaatinin oluşması üzerine, eylem planındaki hedeflere ve yürütülecek kampanyanın amacına ulaşması için tüm kolluk birimlerinin bir seferberlik ruhuyla etkin bir mücadele içerisine girdikleri kaydedildi.

Uygulamanın asıl amacının ise tüm sürücülere, güvenli trafik bilinci alışkanlığının kazandırılması olduğu vurgulandı.

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