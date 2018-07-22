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Mersin'de 10 günlük bebek sokağa bırakıldı

Mersin'de terk edilmiş bir bebek bulundu. 10 günlük erkek bebeğe 'Umut' ismi verildi.

DHA | 22.07.2018 - 23:44..
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Mersin'in Erdemli ilçesinde sokağa terk edilmiş halde bulunan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu saptandı.

Mersin'de 10 günlük bebek sokağa bırakıldı

UMUT ADI VERİLDİ

​İlçe sınırları içerisinde yer alan Şahin Köprüsü civarında ağlama sesi duyanndaşlar, yeni doğan bebekle karşılaştı. İhbar üzerine gelen polis, bebeği Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Buradaki Yeni Doğan Ünitesi'nde müşahede altına alınan ve 10 günlük olduğu değerlendirilen 3 kilo 200 gram ağırlığındaki bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlgi odağı haline gelen bebeğe, hastane çalışanları tarafından 'Umut' ismi verildi.

Mersin'de 10 günlük bebek sokağa bırakıldı

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