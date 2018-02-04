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Mersin'de 10 ton sahte deterjan ele geçirildi

Mersin'de polis, sahte olduğu belirlenen yaklaşık 10 ton deterjan ve temizlik malzemesine el koydu.

DHA | 04.02.2018 - 11:36..
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmalarında piyasaya sahte deterjan ve temizlik maddesi sürüldüğünü belirledi.

Bunun üzerine Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli ve Toroslar ilçesinde üretim yeri ve depo olarak kullanılan 3 iş yerinde arama yaptı.

Mersin'de 10 ton sahte deterjan ele geçirildi

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aramada sahte olduğu belirlenen 8 ton 424 kilogramı hazır deterjan olmak üzere yaklaşık 10 ton temizlik malzemesinin yanı sıra çok sayıda hassas terazi, dolum tankı, doluma hazır deterjan poşetleri, şampuan kapakları ve farklı markalara ait satış etiketleri buldu.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Mersin'de 10 ton sahte deterjan ele geçirildi



Mersin'de 10 ton sahte deterjan ele geçirildi



Mersin'de 10 ton sahte deterjan ele geçirildi



Mersin'de 10 ton sahte deterjan ele geçirildi

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