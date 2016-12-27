Mersin'de 11 araç zincirleme kaza yaptı: 7 yaralı

Otoyoldan Pozantı-Tarsus istikametinde giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DNL 32 plakalı, Suriye'ye insani yardım malzemesi götüren tır, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

5 OTOMOBİL 5 TIR DA KAZAYA KARIŞTI

Arkadan gelen 5 otomobil ile 5 tır da kazaya karıştı. Zincirleme kazada yaralanan araçlardaki 7 kişi ambulanslarla Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı.

Araçlar çekiciyle kaldırıldı, kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.