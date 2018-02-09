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Mersin'de 14 aracın lastiğini kesenler yakalandı

Mersin'de bir gecede 14 aracın lastiğini bıçakla kesen 3 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Detay Haber | 09.02.2018 - 00:10..
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 aracın lastiklerini kesen 3 kişi, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

Mersin'de 14 aracın lastiğini kesenler yakalandı

30 KAMERA İNCELENDİ

Sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar, araçlarının lastiklerini kesilerek patlatılmış halde görünce durumu polise bildirdi. Aynı bölgede 14 araçta aynı olayın yaşandığını belirleyen polis, apartman ve işyerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

30 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren 3 kişinin eşkalini tespit etti. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüphelilerin H.D. (30), Y. S. (20) ve O.S. (19) olduğunu belirleyen polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polise verdikleri ilk ifadede, sarhoş oldukları için böyle bir eylemde bulunduklarını söylediği öne sürüldü. Şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

Mersin'de 14 aracın lastiğini kesenler yakalandı


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