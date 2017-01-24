Mersin'de 17 iş adamı FETÖ'den tutuklandı

Müşteki, tanıklar, şüphelilerin ifadelerinden ve yapılan çalışmalardan yola çıkılarak Mersin’de 46 iş adamının 17-25 Aralık 2013’ten sonra FETÖ faaliyetlerine devam ettiği ve bu örgüte finans sağladığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINANLAR

Başsavcılığın talimatıyla 9 Ocak’ta Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı ilk operasyonlarda iş adamları Abdullah B., Mehmet B., İsak İ., Erhan G., Mustafa G., İbrahim O., Osman Y., Yasin E., Mehmet İ., Süleyman O., Çetin B., Erhan I., Recep Ö., Fayik Ç., İrfan B., Ali T., Bünyamin D., Hasan A., Veysel Umut Ç., Kenan İ., Hasan İ., Ali K., Emrah B., Ali M., Faik B., Murat H., Kadri T., Mustafa D., Demet D., Sebahattin Ö. ve Mahmut Ö. gözaltına alındı.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Dün de 17 iş adamı daha yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Gece geç saatlere kadar süren ifade alma işleminin ardından mahkeme, 17 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatlı av tüfeği ve ona ait 52 fişek, 4 adet ruhsatlı tabanca ve 5 adet şarjör, bin 626 fişeğin yanı sıra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait CD ve 1 dolar ile çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.