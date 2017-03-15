Mersin'de 17 polise ByLock gözaltısı

Avusturya’da bir özel eğitim kurumu, başörtüsü dahil dini sembollerin çalışanları tarafından kullanılmasını yasakladı.

Referandum çalışmaları için Şanlıurfa’ya gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin burada Şanlıurfalıları eleştirdi.

1 Alman polis teşkilatına sızdılar Yorumlarda çok bilmiş tavırlarla haber mi bu deyip kasma; bak, geç.

2 Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var Cumhurbaşkanı Hollande, Hollanda-Türkiye krizine ilişkin, "Bizim Avrupa'ya ve Türkiye'ye ihtiyacımız var. Diyaloğu teşvik etmeliyiz." dedi.

3 Kremlin'den açıklama: Putin ve Erdoğan anlaştı Kremlin Sözcüsü Peskov Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 konusunda anlaştığını açıkladı.

4 Alman kanalının anketine tokat gibi yanıt Alman SAT 1 kanalı, sosyal medya ve kendi sitesinden Hollanda'nın skandal uygulamalarının doğru olup olmadığını sordu, cevabını aldı.

5 Hollanda krizi Yunanistan'ı korkuttu Türkiye ile Hollanda arasındaki gerilim nedeniyle 'göçmen anlaşması bozulabilir' kaygısını taşıyan Yunanistan'ı endişelendirdi.

6 Obama için yeni soruşturma talebi Eski başkan Obama görevi bıraktı ama Cumhuriyetçi senatörler onun peşini bırakmıyor. Hakkında bir soruşturma daha talep ettiler.