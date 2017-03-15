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Mersin'de 17 polise ByLock gözaltısı

Mersin'de yürütülen FETÖ soruşturmasında açığa alınan 24 polisten 17'si ByLock kullanımı nedeniyle gözaltına alındı.

15.03.2017 - 16:14
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen daha önce açığa alınan 24 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Karar üzerine operasyon düzenleyen Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilerden 17'sini gözaltına aldı.

7 FİRARİ VAR

Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

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