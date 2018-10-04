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Mersin'de 18 bin litre sahte rakı yakalandı

Mersin Tarsus'ta imalethane olarak kullanılan bir evde 18 bin litre sahte rakı ele geçirildi.

DHA | 04.10.2018 - 16:25..
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesinde sahte rakı üretildiği yönünde ihbar aldı.

18 BİN LİTRE SAHTE RAKI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Tarsus'a bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde sahte rakı üretilen evi belirledi. Ekipler eve yaptıkları operasyonda, 18 bin litre sahte rakı, alkollü içki yapımında kullanılan 1 arıtma cihazı, 2 alkol ölçüm cihazı, 3 filtre, 2 damıtma varili ele geçirdi. Evde bulunan Gökhan G. gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de 18 bin litre sahte rakı yakalandı



Mersin'de 18 bin litre sahte rakı yakalandı

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