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Mersin'de 18 FETÖ şüphelisi gözaltında

Mersin'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

30.01.2017 - 15:55
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feöt

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine devam ettikleri ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla 14 kişi ile örgütün gizli haberleşme ağı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

BASTONLA VURMAYA ÇALIŞTI

Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Öte yandan zanlılardan biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere bastonuyla vurmaya çalıştı.

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