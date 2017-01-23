Mersin'de 18 iş adamı FETÖ'den adliyeye sevk edildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmada, tanıklar, müşteki ve şüphelilerin ifadelerinden ve yapılan çalışmalardan yola çıkılarak 46 iş adamının 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine devam ettikleri ve örgüte finans sağladıkları belirlendi.

18'İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 18'i daha emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Başsavcılığın koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında 6'sı yurt dışında olduğu belirlenen firari 11 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında geçen hafta adliyeye sevk edilen 17 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.



