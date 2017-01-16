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Mersin'de 191 kilo esrar ele geçirildi

Mersin'de 3 ayrı eve düzenlenen operasyonda 191 kilo esrar ele geçirilip, 6 kişi gözaltına alındı.

16.01.2017 - 12:58
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Doğu illerinden Mersin’e uyuşturucu madde getirerek satan ve gençleri zehirleyen şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 Ocak’tan bugüne kadar düzenlediği 3 ayrı operasyonda 191 kilo 640 gram esrar ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de 191 kilo esrar ele geçirildi

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

9 BİN 799 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin, 9 Ocak’tan bugüne kadar yaptığı 4 ayrı operasyonda 9 bin 799 paket kaçak sigara ile 92 şişe sahte içki ele geçirildi.

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