Mersin'de 191 kilo esrar ele geçirildi

Doğu illerinden Mersin’e uyuşturucu madde getirerek satan ve gençleri zehirleyen şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 Ocak’tan bugüne kadar düzenlediği 3 ayrı operasyonda 191 kilo 640 gram esrar ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
9 BİN 799 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerin, 9 Ocak’tan bugüne kadar yaptığı 4 ayrı operasyonda 9 bin 799 paket kaçak sigara ile 92 şişe sahte içki ele geçirildi.