taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.886
USD
3,6895
EURO
3,9433
ALTIN
152,47
PETR
54,9300

Mersin'de 2 bin Suriyeli tahliye ediliyor

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde mahalleli ile Suriyeliler arasında çıkan kavganın ardından sığınmacılar tahliye edilmeye başlandı.

18.04.2017 - 16:45
  1. Haberler
  2. İç Haber

Merkez Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde, tarım işçisi olarak çalışan bir grup Suriyeli ile mahalleli arasında dün akşam alacak verecek konusundan tartışma yaşandı.

Mersin'de 2 bin Suriyeli tahliye ediliyor

SURİYELİLERLE MAHALLELİ ARASINDA KAVGA

İki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olaya dahil olan mahalleli ve diğer Suriyeliler arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada, 1 Suriyeli yaralanırken, sığınmacıların saldırdığı bir aracın camları kırıldı. Kavga sırasında silah sesleri de duyulurken, mahalleye çok sayıda polis, TOMA ve zırhlı araç sevk edildi.

Mersin'de 2 bin Suriyeli tahliye ediliyor

2 BİN SURİYELİ TAHLİYE EDİLİYOR

Bölgede polis, Suriyeliler ile mahalle sakinlerinin tekrar karşı karşıya gelmemesi için bölgede zırhlı araçlarla geniş çaplı önlem alırken, Mersin Valiliği tarafından sığınmacıların tahliyesine karar verildi.

Mersin'de 2 bin Suriyeli tahliye ediliyor

Bu gelişme üzerine polisin gözetiminde tahliye işlemlerine başlandı. Bölgede yaşayan yaklaşık 2 bin Suriyeli, çadırlarını sökerken eşyalarını da getirilen kamyonlara yükledi. Büyükşehir Belediyesi de mülteciler için yemek dağıttı.

Mersin'de 2 bin Suriyeli tahliye ediliyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunceli'de polisleri taşıyan helikopter düştü

Tunceli'de polisleri taşıyan helikopter düştü

185
MİT tırlarını durduran savcı yakalandı

MİT tırlarını durduran savcı yakalandı

132
Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiğine inanmıyor

Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiğine inanmıyor

586
Kurtlar Vadisi ekibi yeni film çekiyor

Kurtlar Vadisi ekibi yeni film çekiyor

112
Abdullah Gül sessizliğe gömüldü

Abdullah Gül sessizliğe gömüldü

328
Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi

113
BBC/CNN Taksim'de canlı yayın araçlarını hazırladı

BBC/CNN Taksim'de canlı yayın araçlarını hazırladı

245
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM