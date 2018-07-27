Mersin'de 32 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Uysal: Şehirlerin ve ülkenin geleceği gençler ve çocuklar

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Koyun yüklü kamyonette 6 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi

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İtfaiye erinin gelin arabası itfaiye aracı oldu

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1 İtfaiye erinin gelin arabası itfaiye aracı oldu İtfaiye eri Serkan İrhan ve eşi gelin arabası olarak itfaiye aracını kullandı.

2 ABD Senatosu'nun alt komisyonu Türkiye'ye yaptırımı onayladı ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan tasarıyı kabul etti.Tasarının yasalaşması için Meclis'ten geçmesi ve Trump'ın onaylaması gerekiyor

3 Osmanlı mimarisinin estetiği olan Selimiye Camii Mimarlık tarihinin mihenk taşı Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii, eşsiz mimarisi ve azametiyle serhat boyunda yıllara meydan okuyor.

4 Aydın’da 1469 adet korsan kitap ele geçirildi Aydın’da, jandarma ekiplerinin Kuşadası ilçesinde faaliyet gösteren iki işi yerinde yaptığı aramada bin 469 adet korsa kitaba el konuldu.

5 ABD`li papaz Brunson'un yargılanma gerekçesi Andrew Brunson 20 yıldan beri İzmir merkezli kilisesinde Kürtleri Hıristiyanlaştırmak için çalışma yürüttü. FETÖ bu kiliseyi destekledi.

6 En fazla harcama 2017 yılında konut ve kiraya TÜİK'in verilerine göre; hanehalkları bütçelerinden en fazla payı konut ve kira harcamasına ayırdı.