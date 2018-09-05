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Başkan Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanını kabul etti

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Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib'deki insanlar nereye gidecek

1 İdlib'de büyük yıkım Rus hava kuvvetleri ve Esad rejiminin bombardımanı İdlib'i vurdu. Saldırıların odağı olan İdlib'de can kaybı yükseliyor.

2 Paraguay, Kudüs Büyükelçiliğini Tel Aviv'e taşıyacak Paraguay, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü görmüş ve Büyükelçiliğini buraya taşımıştı. Yeniden bir karar alan Paraguay, Büyükelçiliğini Tel Aviv'e geri taşıyacağını duyurdu.

3 Mersin'de 35 yolcusu bulunan araç kül oldu Mersin'de bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. 35 yolcu ve firmanın çalışanlarından yaralanan olmadı.

4 Donald Trump: İdlib'de katliam olursa çok kızarız ABD Başkanı Donald Trump "İdlib'de katliam olursa ABD çok kızacak." açıklamasını yaptı.

5 Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de mültecilere dikkat çekti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'e saldırılması halinde nereye gideceği belli olmayan 2 milyon mülteci olacağını belirtti.

6 Ranocchia: Türkiye seni güzelleştirmiş Yuto Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında İnter'den transfer ettiği Yuto Nagatomo'ya Türkiye övgüsü geldi.