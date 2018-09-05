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Mersin'de 35 yolcusu bulunan araç kül oldu

Mersin'de bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. 35 yolcu ve firmanın çalışanlarından yaralanan olmadı.

İHA | 05.09.2018 - 22:22..
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. 35 yolcu araçtan inerek canlarını kurtarırken, ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

ŞOFÖR YANGINI ERKEN FARK ETTİ

Yangın fark eden otobüs şoförünün aracı durdurmasının ardından yolcular otobüsten ayrılarak canlarını kurtardı. Kısa sürede büyüyen yangın otobüsü kullanılmaz hale getirirken, alevler yol kenarındaki ormanlık alana da sıçradı.

Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme araçları müdahale etti. Araçtaki ve ormanlık alandaki yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sonrası yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, yol çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı.

Mersin'de 35 yolcusu bulunan araç kül oldu


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