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Mersin'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı

Mersin'de balıkçılar, yaklaşık 4 metre boyunda, 500 kilogram ağırlığında pamuk cinsi köpek balığı yakaladı.

DHA | 29.12.2017 - 13:50..
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'Turgut Reis' isimli tekneyle Mersin'in 20 mil açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların ağına köpek balığı takıldı.

Yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığındaki köpek balığını ağda görünce şaşıran balıkçılar, 5 saatlik çalışma sonucu balığı tekneye çekebildi.

Mersin'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı

"ÜCRETSİZ DAĞITACAĞIZ"

Zorlu bir mücadeleyle balığı yakalayabildiklerini belirten Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, şöyle dedi: "Yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki bu balık, suyun içerisinde yaptığı manevralarla gücü 1 tonu buluyor. Çok mücadele verdik fakat sonunda yakaladık. Derneğimize üye olan kanser hastalarımız var. Öncelikle onlara sonra da kanser hastası olan vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız. Köpek balığı denizde kansere yakalanmayan tek balıktır. Onun için kanser hastaları tedavisinde kullanılır. Kemiğinden etine kadar her tarafı faydalıdır. İsminin köpek olduğuna bakmayın, o da bir balık. Helaldir, hastalarımıza da tavsiye ediyoruz. Köpek balığını bir gün sergi amaçlı tezgâhta saklayacak, daha sonra da ücretsiz olarak dağıtacağız."

Mersin'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı

Mersin Balık Pazarı'nda sergilenen köpek balığı büyük ilgi çekti.

Mersin'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı

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