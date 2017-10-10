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Mersin'de 4 PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de yakalanan teröristler Akdeniz'de eylem hazırlığındaydı.

10.10.2017 - 16:28
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Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK'lı teröristlerin Akdeniz Bölgesi'nde eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstihbarat çalışmaları sonucunda ekipler tarafından Mersin kent merkezinde değişik adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mersin'de 4 PKK'lı terörist yakalandı

KUZEY IRAK'TAN GELDİLER

Operasyonda, Kuzey Irak'tan kente geldikleri belirlenen terör örgütü üyeleri A.Z, A.N, B.Ç. ve M.A. gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramada 6,5 kilogram plastik patlayıcı ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyetteki sorguların ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Mersin'de 4 PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de 4 PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de 4 PKK'lı terörist yakalandı

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