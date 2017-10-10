Mersin'de 4 PKK'lı terörist yakalandı

1 Sınırda askere destek yürüyüşü Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınırda yer alan Oğulpınar Mahallesi'nde vatandaşlar Türk Silahlı Kuvvetlerine destek yürüyüşü yaptı.

2 Histeri nedir Histeri, psikolojik kökenli fiziksel rahatsızlıkların varlığıyla tanımlanan bir hastalıktır ve daha çok kadınlarda görülür.

3 Ali Dürüst: Yıldırım Demirören istifayı düşünmüyor TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Yıldırım Demirören'in başkanlığa devam edeceğini ve daha yapacak çok işlerinin olduğunu söyledi.

4 IMF, Türkiye'nin 2017 büyüme tahmini yükseltti Uluslararsı Para Fonu(IMF), Türkiye'nin büyüme tahminiyle ilgili açıklama yaptı.

5 Her gün 1 avokado yemek kalp krizini önlüyor Yapılan araştırmalar potasyum açısından zengin olan avokado ve muz tüketmenin kalp krizi riskini azalttığı hatta engellediğini ortaya koydu.

6 Sırbistan Cumhurbaşkanı saatlerce Erdoğan'ı bekledi Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için saatlerce heyetiyle birlikte havaalanında beklediğini söyledi.