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Mersin’de 5 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin'de 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda binlerce paket kaçak sigara bulundu.

İHA | 07.05.2018 - 09:26..
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Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, sigara kaçakçılarına yönelik 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Mersin’de 5 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

BİNLERCE KAÇAK PAKET

Bu kapsamda merkez Akdeniz ilçesi Dikilitaş Mahallesi’nde bulunan bir tır garajında arama yapan ekipler, 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Öte yandan, Çilek Mahallesi ve Bitpazarı’nda yapılan operasyonlar neticesinde ise değişik markalarda 2 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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